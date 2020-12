FAKTA: Danmark har seks heste i coronakapløb

Danmark har muligheden for at købe vacciner til 16 millioner personer. Læs oversigt her.

Danmark har via EU indgået seks aftaler om muligheden for at købe coronavacciner, hvis de virker og kommer på markedet.

En af de seks vacciner - fra selskabet Moderna - er sent torsdag aften dansk tid tæt på at opnå en nødgodkendelse, så den kan tages i brug i USA.

Her er et overblik over de seks aftaler om vacciner, som er indgået, der giver Danmark mulighed for at købe vacciner til op til 16 millioner borgere.

Læs mere om dem her:

* Pfizer/BioNTech:

Var de første til at fremvise positive resultater af fase 3-forsøg, hvor vaccinen beskyttede i 95 procent af tilfældene.

Er godkendt til nødbrug i brug i Storbritannien og USA.

I EU, hvor man kører en anden proces, skal vaccinen evalueres af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) 23. december.

Danmark har sikret sig adgang til to millioner vacciner.

* Moderna:

Har vist en effekt på 95 procent.

Er af et ekspertudvalg under den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, blevet indstillet til en nødgodkendelse. Det ventes vaccinen at få hurtigt. EMA skal evaluere vaccinen 6. januar.

Danmark har sikret sig adgang til en million vacciner.

* AstraZeneca:

Foreløbige resultater har vist en effekt på 70 procent.

Kan blive taget i brug i Storbritannien i slutningen af året og i USA i starten af 2021.

Danmark har sikret sig adgang til 2,6 millioner vacciner.

* Johnson Johnson:

Fase 3-forsøg blev indledt i september på op mod 60.000 testpersoner. Kan blive taget i brug i USA i januar eller februar, mens godkendelsen i EU først kan komme senere.

Danmark har sikret sig adgang til 5,6 millioner vacciner.

* CureVac:

Forventer at indlede fase 3-forsøg i december. Selskabet venter selv at have en godkendelse næste sommer.

Danmark har sikret sig adgang til 2,6 millioner vacciner.

* Sanofi/GSK:

Vaccinen har afsluttet fase 1 og 2 studier, der har vist effekt for personer i alderen 18 til 49 år, men ikke så god effekt for personer over 50 år. Ventes på markedet i slutningen af 2021.

Danmark har sikret sig adgang til to millioner vacciner.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, EU-Kommissionen, virksomhederne, Bloomberg.

/ritzau/