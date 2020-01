FAKTA: Danske soldater har bekæmpet IS i Irak siden 2014

Cirka 130 danske soldater befinder sig vest for Bagdad, hvor de træner og rådgiver den irakiske hær.

De danske soldater i Irak har indstillet al træning af irakiske styrker som følge af amerikanernes drab på en iransk militærleder natten til fredag.

Det er alle træningsaktiviteter i forbindelse med Operation Inherent Resolve og Natos Mission Iraq i Bagdad, som indstilles.

Læs her om danske soldater i Irak:

* Danske soldater har siden 2014 været til stede i Irak, hvor de som en del af en international koalition under Operation Inherent Resolve har bekæmpet Islamisk Stat i Irak og Syrien.

* De seneste år har danskerne fra al-Asad-basen vest for Bagdad især trænet og rådgivet den irakiske hær. Der er fortsat cirka 130 danske soldater udstationeret her.

* Danmark bidrager desuden med cirka ti soldater - stabsofficerer - til Natos Mission Iraq i Bagdad.

* Indtil nytår opererede Forsvaret også en radar i Irak.

* Fra udgangen af i år skal Danmark efter planen overtage ansvaret for Natos træningsmission i Bagdad. Det indebærer blandt andet, at Danmark skal stå for sikkerheden på transporter til og fra Bagdads internationale lufthavn.

* I alt sendes omkring 213 danske soldater til Irak for at lede og støtte missionen. De fordeles på nuværende tidspunkt således: Et ledelses- og stabsbidrag på op til 13 personer, et sikrings- og eskortebidrag på op til cirka 130 personer og et transporthelikopterbidrag på op til cirka 70 personer.

* Når de danske soldater rykker til Bagdad, tager det nuværende bidrag i al-Asad hjem.

Kilder: Forsvaret, Ritzau.

