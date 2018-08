FAKTA: De seneste års værste masseskyderier i USA

Flere meldes dræbt ved et masseskyderi i Florida. Her er et overblik over de senere års værste skyderier.

USA har de senere år været ramt af mange masseskyderier.

Søndag er flere mennesker blevet dræbt af skud under en e-sportsturnering i et indkøbscenter i Jacksonville, oplyser det lokale politi.

Foreløbigt tyder det ikke på, at det skriver sig ind blandt de værste i USA's historie.

Her følger et overblik over nogle af den senere tids største masseskyderier i USA:

* Februar 2018:

Den 19-årige Nikolas Cruz dræber 17 elever og ansatte, da han med en halvautomatisk riffel åbner ild mod dem på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida.

* 2017:

En 64-årig mand skød 1. oktober mod adskillige tusinde koncertgængere fra sit hotelværelse i Las Vegas. 58 personer blev dræbt, og 546 blev såret, i angrebet. Gerningsmanden begik selvmord efter angrebet, der er det blodigste i nyere amerikansk tid.

* 2016:

49 blev dræbt, da 29-årige Omar Saddiqui Mateen i juni begyndte at skyde omkring sig i Orlando-natklubben Pulse i Florida, der fortrinsvis blev besøgt af homoseksuelle. Gerningsmanden blev dræbt, da politiet rykkede ind for at befri de gidsler, han havde taget.

* 2014:

20-årige Adam Lanza skød i december først sin mor, før han dræbte 20 elever og lærere på Sandy Hook Elementary School i Newtown i delstaten Connecticut.

Kilder: CNN Library, Vox.com og AFP.

/ritzau/