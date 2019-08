FAKTA: De ti værste masseskyderier i USA i nyere tid

Lørdagens masseskyderi i El Paso i Texas, hvor 20 døde, er det ottende værste masseskyderi i USA i nyere tid.

20 personer blev dræbt, og 26 er sårede efter et skyderi ved en Walmart-forretning nær et butikscenter i byen El Paso i delstaten Texas, USA.

Politiet har anholdt en 21-årig hvid mand.

Her er en liste over de ti hidtil værste skyderier i USA siden 1949:

* 58 døde, 1. oktober 2017

En 64-årig mand skød mod adskillige tusinde koncertgængere fra sit hotelværelse i Las Vegas. 58 personer blev dræbt, og 546 blev såret, i angrebet. Gerningsmanden begik selvmord efter angrebet, der er det blodigste i nyere amerikansk tid.

* 49 døde, 12. juni 2016

49 blev dræbt, da 29-årige Omar Saddiqui Mateen begyndte at skyde omkring sig i Orlando-natklubben Pulse, der fortrinsvis blev besøgt af homoseksuelle. Gerningsmanden blev dræbt, da politiet rykkede ind for at befri de gidsler, han havde taget.

* 32 døde, 16. april 2007

Den 23-årige Seung-Hui Cho skød og dræbte 32 personer på Virginia Tech-universitetet i Blacksburg. Han begik senere selvmord.

* 27 døde, 14. december 2012

20-årige Adam Lanza skød først sin mor, før han dræbte 20 elever og lærere på Sandy Hook Elementary School i Newtown i delstaten Connecticut. Lanza skød sig selv.

* 25 døde, 5. november 2017

En ung mand åbnede lokal tid ild mod kirkegængere under en gudstjeneste i Sutherland Springs i Texas. 25 personer og et ufødt barn blev dræbt, mens yderligere 20 blev såret.

* 23 døde, 16. oktober 1991

23 mennesker omkom, da 35-årige George Hennard først kørte sin pickup ind i et cafeteria i Texas-byen Killeen og siden begyndte at skyde på gæsterne.

* 21 døde, 18. juli 1984

Bevæbnet med tre forskellige skydevåben gik 41-årige James Huberty amok på en McDonalds-restaurant i San Ysidro i San Diego, Californien. 21 voksne og børn blev dræbt, inden en finskytte fra politiet dræbte gerningsmanden.

* 20 døde, 3. august 2019

20 personer blev dræbt i et skyderi ved en Walmart-forretning og et butikscenter i byen El Paso i den amerikanske stat Texas. Politiet anholdt en 21-årig hvid mand fra Dallas-området.

* 18 døde, 1. august 1966

I byen Austin i Texas dræbte den tidligere marinesoldat Charles Joseph Whitman 16 personer og sårede 30 ved et universitet i Texas. Han skød dem fra et tårn. Whitman havde dræbt sin kone og mor forinden og blev selv skudt af politiet.

* 17 døde, 14. februar 2018

En tidligere studerende på Marjory Stone Douglas High School i byen Parkland i delstaten Florida dræbte 17 voksne og børn. 19-årige Nikolas Cruz er blevet sigtet for drabene. Yderligere 17 blev såret.

Kilder: CNN og AFP.

/ritzau/