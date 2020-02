FAKTA: Den danske træningsmission i Irak

Danmark skal ifølge planen lede en træningsmission i Irak med 200-250 soldater fra senere i år.

Nato afventer fortsat en invitation fra Irak til at overtage en træningsmission i landet senere på året.

Her er den foreløbige plan for Danmarks opgave i Irak.

* Danmark vil bidrage med et sted mellem 200 og 250 soldater.

* De danske soldater skal efter planen overtage ledelsen fra Canada i november-december 2020.

* Det danske bidrag kommer til at bestå af en chef med 5-10 stabsofficerer.

* Med tre helikoptere følger omkring 70 soldater.

* 130 soldater skal tage sig af eskorte og beskyttelse af styrker. Desuden knyttes 10-20 it-officerer til missionen.

* Missionen har både en militær og en civil del. På det civile område er det rådgivning om opbygning af sikkerhedsstruktur.

* Desuden skal soldater stå for træning på militære skoler.

* NATO-missionen går under navnet "Nato Mission Iraq" (kaldet NMI). Beslutningen om at søsætte missionen blev truffet på et topmøde i Nato i juli 2018. Irak havde ønsket hjælp fra Nato.

* Der er ingen kampsoldater tilknyttet NMI. Det er heller ikke planen, at der skal være det på et senere tidspunkt.

* Formålet med missionen er at styrke Iraks sikkerhedsstyrker, så man undgår, at Islamisk Stat blomstrer op igen.

* Intentionen er, at Irak på et tidspunkt igen skal overtage ansvaret for egen sikkerhed.

* Udenlandske styrker har været i Irak i snart to årtier i forlængelse af den amerikanske invasion i 2003, som også Danmark bidrog til.

Kilder: Nato

/ritzau/