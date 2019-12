FAKTA: Den dødbringende tsunami i 2004

Der er gået 15 år, siden en tsunami skyllede ind over en række østasiatiske lande med voldsom kraft.

2. juledag 2004 ramte en tsunami af hidtil uset størrelse og kraft 14 lande omkring Det Indiske Ocean.

Mindst 226.000 mennesker omkom, herunder 46 danskere. Læs her, hvad der skete for 15 år siden:

* Et kraftigt jordskælv målt til 9,1 ryster klokken 07.58 et område i havet ud for den indonesiske ø Sumatra den 26. december 2004.

* En del af havbunden bliver presset flere meter i vejret og forskubber 30 kvadratkilometer vand i en tsunami, som spreder sig i hele Det Indiske Ocean.

* Provinsen Aceh i Indonesien bliver først ramt af en 35 meter høj bølge. Den bliver fulgt af yderligere syv store bølger.

* Halvanden time senere når tsunami en frem til Thailand og Myanmar med en ti meter høj bølge.

* Efter to-tre timer rammer bølgen Sri Lanka, Tamil Nadu og den indiske øgruppe Andamanerne.

* Kystområderne i et dusin andre lande bliver også ramt. De sidste områder, hvor bølgen kan mærkes er Mauritius, Reunion og Sydafrika omkring ni timer efter skælvet.

* Kun ét jordskælv i Chile og ét i Alaska har siden 1900 været kraftigere end jordskælvet ved Sumatra, som udløste den dødbringende tsunami. Skælvene i Alaska og Chile udløste begge tsunami er i Stillehavet.

Kilder: Reuters, AFP, dpa.

/ritzau/