FAKTA: Den flerårige finansielle ramme sætter kursen for EU

EU's flerårige finansielle ramme, der dækker syv år, er hele fundamentet for EU-samarbejdet.

Hvert syvende år bliver der i EU forhandlet om et langsigtet budget kaldt den flerårige finansielle ramme (MFF).

Det sætter et loft for, hvor stort et beløb EU maksimalt må bruge om året - og på hvilke politiske områder.

Ud over den flerårige finansielle ramme forhandler EU også et årligt budget på plads hvert år.

Fredag mødes EU's stats- og regeringschefer til digitalt topmøde for at diskutere det næste langsigtede budget for 2021-2027.

På grund af coronakrisen har EU-Kommissionen foreslået en genopretningsfond som tillæg til EU-budgettet. Den skal hjælpe EU-lande med at rejse sig efter coronakrisen.

Sådan bliver den flerårige finansielle ramme til:

* EU's flerårige finansielle ramme bliver besluttet, ved at EU-Kommissionen - før den igangværende ramme udløber - kommer med et budgetforslag.

* EU-Kommissionen spillede i maj 2018 ud med et forslag på 1,11 procent af bruttonationalindkomsten (bni) for rammen 2021 til 2027. Størrelsen af EU-budgettet opgøres som en procentdel af EU's bni.

* På grund af coronakrisen ønsker EU-Kommissionen et forhøjet EU-budget, og derfor kom den i maj med et nyt forslag til budgettet på 1100 milliarder euro svarende til 8200 milliarder kroner.

* I tillæg til det langsigtede budget foreslår EU-Kommissionen ekstraordinært en genopretningsfond på 750 milliarder euro, hvoraf to tredjedele skal gives som støtte til EU-lande. Den sidste tredjedel skal gives som lån.

* EU-Kommissionens forslag danner grundlag for videre forhandlinger med EU-Parlamentet og EU-landene.

* Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene, før et nyt budget kan vedtages.

* EU-Parlamentet skal ved afstemning godkende budgetrammen.

* Parlamentet har spillet ud med et budgetforslag på 1,30 procent af bni til den næste flerårige finansielle ramme.

* En af grundene til at EU har en flerårig finansiel ramme sammen med et årligt budget, er, at det skaber forudsigelighed og dermed effektivitet for de projekter, som EU ønsker at finansiere.

Det årlige budget bliver fastsat hvert år efter forhandlinger:

* De årlige budgetter skal passes ind under de beløbslofter, der er fastsat i den flerårige finansielle ramme.

* Samtidigt sikrer det årlige budget, at der er balance mellem EU's årlige udgifter og indtægter.

* EU-Kommissionen fremlægger også til årsbudgettet et budgetforslag.

* Det årlige EU-budget skal vedtages af EU-landene og EU-Parlamentet på lige fod.

* Først vedtager EU-landene en holdning til EU-Kommissionens forslag, hvorefter EU-Parlamentet kan vedtage ændringer.

Kilder: Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

/ritzau/