FAKTA: Den Nationale Folkekongres

* Den Nationale Folkekongres beskrives ofte som Kinas parlament og er ifølge forfatningen fra 1982 den kinesiske stats mest magtfulde organ.

* Ulig den traditionelle opfattelse af et parlament er Folkekongressen ikke direkte folkevalgt, og i realiteten fungerer den ofte som et gummistempel for beslutninger truffet af dens stående udvalg, partiets centralkomité og præsidenten.

* Størsteparten af de 2970 delegerede er medlemmer af det kinesiske kommunistparti. De er udpeget af regionale folkekongresser rundt om i landet samt af de væbnede styrker.

* Medlemmerne er udpeget for fem år ad gangen.

* Folkekongressen mødes halvanden uge én gang om året, mens de 153 medlemmer af dens stående udvalg mødes hver anden måned.

Kilder: Npc.gov.cn og BBC.

/ritzau/