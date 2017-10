FAKTA: Denne paragraf truer Cataloniens selvstyre

Den spanske forfatnings artikel 155 er aldrig blevet benyttet før.

Centralregeringen i Spaniens hovedstad, Madrid, vil lørdag aktivere forfatningens artikel 155 i forbindelse med Cataloniens bestræbelser på løsrivelse.

Her kan du blive klogere på, hvad artiklen handler om.

* Artikel 155 er aldrig blevet benyttet før. Den giver regeringen mulighed for at tage "alle nødvendige foranstaltninger", hvis en af landets 17 regioner med delvist selvstyre ikke følger forfatningen eller eksempelvis "handler på en måde, der er meget skadelig for Spaniens generelle interesser".

* Hvad det vil sige at tage "alle nødvendige foranstaltninger", er i artikel 155 ukonkret. Der står blot, at centralregeringen "kan udstede instruktioner til alle myndigheder i de selvstyrende områder".

* Eksperter vurderer, at paragraffen i den verserende sag blandt andet kan bruges til at opløse Cataloniens regionale parlament og tage kontrol over det catalanske politi.

Kilder: Financial Times, nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/