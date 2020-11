FAKTA: Derfor er Biden udråbt som vinder trods fortsat optælling

Ved hjælp af matematiske analyser, viden om vælgeradfærd og tidligere resultater er Biden udråbt som vinder.

De store amerikanske medier har udråbt Joe Biden som vinder af det amerikanske præsidentvalg, selv om stemmeoptællingen endnu ikke er afsluttet 100 procent.

USA har modsat en del andre lande ikke en valgkommission, der udråber vinderen af valget, og derfor er det en rolle, som de store medier har haft.

Hos mange medier er det især nyhedsbureauet Associated Press - kendt som AP - som mange læner sig op af, når der skal udråbes en vinder.

Herunder kan man læse mere om, hvorfor det er muligt for AP at udråbe en vinder, inden alle stemmer er talt op:

* Nyhedsbureauet AP har siden 1848 udråbt vinderen af præsidentvalget.

* AP har 4000 lokalreportere tilknyttet, som indsamler stemmetal fra 3000 amter i de 50 stater, og derudover bliver der indhentet information om stemmeafgivningen fra de enkelte delstater, hvis det er muligt.

* En vinder bliver udråbt i hver enkel stat ud fra matematiske analyser, der blandt andet er baseret på en blanding af optalte stemmer, resultater fra tidligere valg samt indgående kendskab til amerikansk vælgeradfærd og vælgerne.

På den måde er det muligt at udpege en vinder, selv om der stadigvæk er stemmer at tælle op.

* De seneste år har AP ikke brugt exitpolls - hvor man spørger vælgere ved valgstederne, hvad de har stemt - til at nå frem til vinderne, fordi en stigende del af vælgerbasen stemmer inden valgdagen - for eksempel via brev.

* Vinderen af en stat bliver først udråbt, når der ikke er nogen mulighed for, at den ene kandidat kan indhente den førende.

* Hvis der er tæt på dødt løb - inden for en margin af 0,5 procentpoint mellem to kandidater i en stat - afstår AP fra at kåre en vinder. AP kårer heller ikke en vinder, hvis der er lagt op til et omvalg i en stat.

* På grund af et meget tæt valg i Florida i år 2000 var AP derfor ikke i stand til at udråbe en vinder af præsidentvalget mellem George Bush og Al Gore, som efterfølgende endte i Højesteret.

* Ved præsidentvalget i år er der søndag endnu ikke kåret en vinder i staterne Georgia, North Carolina og Alaska.

* Store medier som New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post and Fox News, bruger valgdata fra AP til selv at udråbe vinderne af valget.

Kilder: AP, New York Times.

/ritzau/