FAKTA: Derfor er fransk-tysk akse i Europa stærk

Den såkaldte fransk-tyske akse i EU har traditionelt stået for store reformer og vist vejen frem i EU.

Tysklands og Frankrigs ledere synes opsatte på at styrke den såkaldte fransk-tyske akse i EU, som ofte har stået for store reformer og vist vejen frem.

Forbundskansler Angela Merkel, siger efter et møde med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, om kommende reformer i EU: Vi åbner et nyt kapitel. De to lande varsler fælles udspil, der skal dæmpe strømmene af illegale migranter og flygtninge. Samtidig vil de styrke dynamikken i eurozonen.

Herunder fakta om den fransk-tyske akse.

* EU-diplomater har sagt, at Frankrig og Tyskland er så forskellige, at når de først er blevet enige, så kan alle andre tilslutte sig.

* Et tidligere EF med kun seks medlemslande var åbenlyst domineret af den fransk-tyske alliance. Men også et EU med 28 medlemslande har været stærkt præget af den fransk-tyske motor.

* Det tætte fransk-tyske samarbejde blev beseglet i Elysée-palæet i Paris i 1963 af Konrad Adenauer og Charles de Gaulle med underskrivelsen af en vidtgående samarbejdstale - både politisk, økonomisk og kulturelt.

* Samarbejdet har fundet sted i flere faser. I den første fase fra 1963 til 1989 var Frankrig mere toneangivende end Tyskland. Franskmændene var den "politiske spore", mens Tyskland var den "økonomiske spore".

* Dette blev ændret efter Berlinmurens fald og den tyske genforening. Tyskland er blevet mere selvbevidst og mere dominerende, men aksen har været og stadig en betydningsfuld politisk realitet.

