FAKTA: Derfor er USA's kongetal vigtigt for verdensøkonomien

Jobrapport fra USA kaldes kongetallet, fordi det har betydning for verdensøkonomien. Læs mere her.

I USA blev der i marts skabt 916.000 job uden for landbruget. Det er markant flere end ventet. Ledigheden falder til 6,0 procent.

Det viser det nyeste jobtal fredag.

Jobtallet bliver også kaldt kongetallet. Her er en forklaring hvorfor:

* Hver måned offentliggør USA det såkaldte kongetal. Det er tallet for, hvor mange nye job - uden for landbruget - der blev skabt i landet i den foregående måned.

* Det er en strømpil for verdensøkonomien, og derfor får tallet stor opmærksomhed blandt økonomer.



* Går det dårligt hos amerikanerne, kan det også være skidt for Europa og dermed også Danmark, der har mange virksomheder, som lever af at sælge varer og tjenesteydelser til amerikanerne.

* Tallet er vigtigt af to årsager:

- Hvis antallet af nye arbejdspladser er højere end 120.000, er der tale om en positiv udvikling. For hver måned tilføres det amerikanske arbejdsmarked op mod 120.000 nye arbejdsføre mænd og kvinder, skønnes det.

- I et lidt længere perspektiv er det et nøgletal, der indeholder en masse ny information om både erhvervsliv, forbrug og boligpriser. Det er de vigtigste komponenter i økonomien.

Kilde: Ritzau.

/ritzau/