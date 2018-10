FAKTA: Derfor har vi Nobels fredspris

Nobels fredspris uddeles hvert år i oktober. Den er en af verdens mest anerkendte og skabt på en dynamitformue

Colombias præsident, Juan Manuel Santos, tildeles Nobels fredspris for 2016.

Juan Manuel Santos får prisen for at vælge fredens vej i kampen mod FARC.

Prisuddelingen får stor opmærksom hvert år, og modtagerne gennem tiderne tæller afgørende historiske personligheder som Theodore Roosevelt, Martin Luther King og Mother Theresa.

Prisen bliver uddelt i Oslo og kommer med et større pengebeløb.

* Nobels fredspris er blevet uddelt siden 1901. Prisen er en af fem Nobelpriser. De øvrige kategorier er fysiologi/medicin, fysik, kemi og litteratur.

* Prisen er indstiftet af Alfred Nobel, en svensk kemiker, der levede fra 1833 til 1896. Han opbyggede en større formue baseret på hans opfindelse af dynamitten.

* Myten er, at en avis i 1888 ved en fejl bragte Alfred Nobels nekrolog, hvor den kaldte ham dødens købmand og beskrev hans eftermæle i meget negative termer grundet dynamittens store skadevirkninger.

* Det skulle have fået Alfred Nobel til at stifte prisen for at rette op på eftermælet.

* Fredsprisen uddeles i modsætning til de øvrige Nobelpriser i Norge, og komitéen bag prisen udpeges af det norske Storting.

* Det vides ikke, hvorfor Alfred Nobel lagde prisen i Norge. Men da prisen blev stiftet, var Norge meget aktiv i internationalt samarbejde og i at forsøge at løse internationale konflikter via forhandlinger.

* Prisen uddeles til den, der har gjort det største arbejde for at skabe broderskab mellem nationer, afskaffe stående hære og for at fremme eller skabe fredskonferencer.

* Prisen kommer med en medalje, et diplom og for nuværende otte millioner svenske kroner.

* Fredsprisen blev ikke uddelt i årene omkring Første og Anden Verdenskrig.

* Blandt de mest kendte modtagere af Nobels fredspris er:

1905: Baronesse Bertha Sophie Felicita von Suttner for hendes arbejde som kvinderettighedsforkæmper.

1906: Theodore Roosevelt for at mægle i krigen mellem Rusland og Japan i 1904-5.

1919: Thomas Woodrow Wilson for at stifte "League of nations", forløberen for FN.

1944: Røde Kors for organisationens store arbejde.

1961: Dag Hammarskjöld, modtaget posthumt.

1964: Martin Luther King Jr. for hans arbejde med borgerrettigheder.

1971: Willy Brandt for som forbundskansler i Vesttyskland at åbne op over for Østtyskland.

1973: Henry Kissinger og Le Duc Tho for at afslutte Vietnamkrigen.

1977: Amnesty International for organisationens arbejde med at beskytte fanger og flygtninge.

1978: Anwar al-Sadat og Menachem Begin for at slutte fred mellem Israel og Egypten.

1979: Moder Teresa.

1984: Desmond Tutu for hans fredelige arbejde mod apartheid i Sydafrika.

1990: Mikhail Gorbatjov for hans indsats for at stoppe den kolde krig.

1994: Yasser Arafat, Shimon Peres og Yitzhak Rabin for deres indsats for at skabe fred i Mellemøsten.

Kilder: Nobelpeaceprize.org.