FAKTA: Derfor skifter landet Makedonien navn

Der har været strid mellem de to nationer siden borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien for knap 30 år siden.

En mangeårig navnestrid mellem Makedonien og Grækenland kan være løst.

Søndag underskrev de to landes regeringsledere således en aftale, der skal stoppe striden.

Den betyder, at Makedonien - før kendt som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - skifter navn til Republikken Nordmakedonien.

Læs om navnestriden her:

* Navnestriden har været der siden borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien.

* Grækenland har ment, at Makedonien uretmæssigts har brugt navnet, da der allerede findes en græsk provins med samme navn.

* Navnestriden har blandt andet medført, at Grækenland har blokeret for Makedoniens optagelse i Nato og EU.

* Aftalen blev offentliggjort tirsdag aften i staten Makedoniens hovedstad, Skopje, og i den græske hovedstad, Athen.

* Efterfølgende udbrød der heftig kritik af aftalen fra begge sider.

* Zoran Zaev, Makedoniens premierminister, siger, at han forventer, at Natos topmøde den 12. juli sender en invitation om at blive medlem til regeringen i Skopje.

Kilder: Reuters, AFP og dpa.

