FAKTA: Derfor tog SVT afstand til Åkessons udtalelse

SVT har før fået kritik for ikke tage afstand til krænkende udtalelser, som demokratiparagraf lægger op til.

Efter fredagens tv-debat på tv-stationen SVT tog studieværten Martina Nord afstand fra en udtalelse fra Sverigedemokraternas partileder, Jimmie Åkesson.

- Jimmie Åkessons udtalelse var groft generaliserende, og SVT tager afstand fra den, sagde værten.

Det har ført til heftige diskussioner både i og uden for Sverige og har fået SVT til at forklare sin markering.

* I debatten sagde Jimmie Åkesson:

- "Bare indvandrere får arbejde, så løser alt sig" - det har de sagt hele tiden. Det sker ikke, det bliver ikke sådan. Derfor må man stille sig spørgsmålet, hvorfor det er så svært for de her mennesker at få et job. Det er fordi de ikke er svenskere. De passer ikke ind i Sverige, sagde Åkesson.

* SVT skriver i en forklaring på sin hjemmeside, at udtalelsen er generaliserende og udpeger indvandrere som en gruppe, der ikke er svenskere og ikke passer ind i Sverige.

* I den svenske radio- og tv-lov findes der en såkaldt demokratiparagraf, hvor det hedder: " ... programvirksomheden som helhed præges af den demokratiske styreforms grundidéer og princippet om alle menneskers lige værd og det enkelte menneskes frihed og værdighed".

* SVT har tidligere fået kritik af radio- og tv-nævnet for ikke i tilstrækkelig grad at tage afstand fra krænkende udtalelser.

Kilde: SVT

/ritzau/