FAKTA: Det arbejder FN's generalsekretær med

FN's Generalforsamling udnævner generalsekretæren for en periode på fem år.

Et enstemmigt sikkerhedsråd i FN har formelt nomineret António Guterres som FN's næste generalsekretær.

Det er nu op til de 193 medlemslande i FN's Generalforsamling at godkende Guterres endeligt.

António Guterres er tidligere premierminister i Portugal for socialistpartiet Partido Socialista fra 1995 til 2002. Derudover har han været chef for FN's Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, fra 2005 til 2015.

Generalforsamlingen forventes at afholde deres afstemning i løbet af næste uge. Den nye generalsekretær tiltræder i begyndelsen af 2017.

Her kan du læse mere om generalsekretærens arbejde:

* Generalsekretæren står for at lede FN-sekretariatet, men det er også generalsekretærens opgave at være hele organisationens talsmand.

* Som den eneste i FN-sekretariatet har generalsekretæren en politisk stemme. Generalsekretæren kan henvise til forskellige problematikker eller konflikter, som vedkommende mener er vigtigt, at FN forholder sig til.

Det kan eksempelvis være klimaspørgsmål.

*Generalsekretæren skal udtale sig på hele FN's vegne og dermed på vegne af alle 192 medlemslande. Derfor er det ofte ukontroversielle og tidligere udsendte politikere, der bliver valgt.

* Generalsekretæren bliver udnævnt for en periode på fem år af generalforsamlingen efter vurdering og anbefaling fra FN's Sikkerhedsråd.

* Ofte sidder generalsekretæren i to perioder.

* Den nuværende generalsekretær er den sydkoreanske Ban Ki-moon, der har siddet på posten siden 2007.

Kilder: faktalink