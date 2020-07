FAKTA: Det har smittet Bolsonaro sagt om coronavirus

Brasiliens præsident, der mange gange har nedtonet risikoen ved coronavirus, er nu selv bekræftet smittet.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har flere gange afvist myndighedernes råd om at holde afstand, bære maske og andre tiltag for at begrænse coronasmitte.

Han har deltaget i demonstrationer, hvor han har trykket hånd med sine tilhængere, og har nedtonet truslen fra virusset, selv om over 65.000 brasilianere er døde efter at være smittet.

Tirsdag blev Bolsonaro selv en af de over 1,6 millioner brasilianere, der er testet positiv for coronasmitte.

Her er et udpluk af præsidentens mere opsigtsvækkende udtalelser om virusset:

* 9. marts i en tale til brasilianere i Miami:

- Spørgsmålet om coronavirus er efter min mening overdrevet - den ødelæggende kraft i det virus.

* 24. marts i en tv-tale til nationen:

- Med min baggrund som atlet ville jeg ikke behøve bekymre mig, hvis jeg blev smittet med virusset. Jeg ville ikke mærke noget, eller i værste fald ville det være en lille influenza eller en lille forkølelse.

* 26. marts til journalister:

- Det bliver ikke så slemt (sammenlignet med USA, red.). Brasilianere burde studeres, de bliver ikke smittet med noget. Man ser en fyr hoppe ned i en kloak, og der sker ikke noget med ham.

* 29. marts på en tur rundt i gaderne udenfor hovedstaden Brasilia (uden ansigtsværn på):

- Det er virkeligheden: virusset er her. Vi må se det i øjnene, men se det i øjnene som en mand, for pokker, ikke som et barn. Vi vil konfrontere virusset med virkeligheden. Sådan er livet. Vi dør alle en dag.

* 12. april på en videokonference med religiøse ledere:

- Det ser ud til, at spørgsmålet om virusset begynder at forsvinde.

* 20. april, da en journalist spurgte til det høje dødstal i Brasilien:

- Hør her mand, jeg er ikke en gravrøver.

* 28. april, da journalister igen spurgte til dødstallet:

- Hvad så? Jeg beklager, men hvad vil I have, at jeg skal gøre?

/ritzau/Reuters