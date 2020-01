FAKTA: Det ved vi om coronavirusset

Der er mistanke om, at et nye coronavirus kommer fra vilde dyr, der er er blevet solgt på et marked i Kina.

Et udbrud af et nyt coronavirus, som først brød ud i det centrale Kina, har hidtil kostet 25 personer livet, mens 830 er bekræftet smittet af det nye virus i landet.

Samtidig har virusset spredt sig til flere andre lande.

Her kan du få et overblik over, hvad vi indtil videre ved om virusset:

* De første tilfælde af det helt nye og ukendte virus blev opdaget i den kinesiske millionby Wuhan i december.

* Udbruddet sættes i forbindelse med et lokalt marked, hvor der sælges vilde dyr.

* Smittekilden er fortsat ukendt. Men der er i de indledende undersøgelser mistanke om, at smitten kan komme fra flagermus, som er blevet spist af slanger, som derefter er solgt på markedet.

* Ifølge de kinesiske myndigheder er der bevis for, at virusset er begyndt at smitte fra menneske til menneske.

* Virusset er et såkaldt coronavirus og er 79 procent genetisk identisk med luftvejsinfektionen Sars.

* Det nye virus er blevet sammenlignet med netop Sars, der i 2002 og 2003 tog livet af næsten 800 mennesker på verdensplan under et udbrud, der ligeledes begyndte i Kina.

* Symptomerne på smitten er feber, tør hoste, i nogle tilfælde besværet vejrtrækning og tegn på lungebetændelse.

* De personer, der er blevet værst påvirket af smitten, har hidtil været ældre og folk med dårligt helbred.

* Der er ingen vaccine mod det nye virus. Tre forskningshold arbejder på at udvikle en vaccine.

* Verdenssundhedsorganisationen WHO har onsdag og torsdag holdt hastemøde om sagen. Her blev det vurderet, at der endnu ikke er tale om en international sundhedskrise.

* Australien, USA, Bangladesh, Nepal, Japan, Thailand, Singapore, Rusland og Storbritannien er begyndt at undersøge folk for smitte, når de lander med fly fra Wuhan.

Kilder: Reuters.

/ritzau/