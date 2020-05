FAKTA: Disse beløb donerer lande til vaccineindsamling

EU står i spidsen for en onlineindsamling for at udvikle coronavaccine. Lande fra hele verden donerer penge.

Mandag er EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, vært for en global, online indsamlingskonference, som skal skaffe mindst 7,5 milliarder euro til udviklingen af en coronavaccine.

Frankrig, Tyskland, Spanien, Norge, Storbritannien, Canada, Japan, Saudi-Arabien og Italien er medarrangører af konferencen.

Også internationale partnere har været med til at forberede konferencen.

Fra mandag eftermiddag er det muligt for alle lande, internationale organisationer, institutioner og virksomheder at donere penge.

Her er, hvad nogle lande donerer:

* Danmark: 50 millioner euro - 373 millioner kroner

* Norge: 189 millioner euro - 1,4 milliarder kroner

* Frankrig: 500 millioner euro - 3,7 milliarder kroner

* Tyskland: 525 millioner euro - 3,9 milliarder kroner

* Spanien: 125 millioner euro - 931 millioner kroner

* Italien: 71,5 millioner euro - 533 millioner kroner

* Storbritannien: 442 millioner euro - 3,3 millioner kroner

* Sydafrika: 1,2 millioner euro - 8,9 millioner kroner

* Saudi-Arabien: 457 millioner euro - 3,4 milliarder kroner

* Japan: 762 millioner euro - 5,7 milliarder kroner

* EU-Kommissionen: 1 milliard euro - 7,5 milliarder kroner

Kilder: EU-Kommissionen

/ritzau/