FAKTA: Disse kvinder er trådt frem i Weinstein-sag

Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow er blandt de kvinder, der beskylder Hollywood-producer for chikane.

Listen over kvinder, der beskylder filmproduceren Harvey Weinstein for seksuelle overgreb, sexchikane og grænseoverskridende adfærd, er siden sidste efterår vokset stødt.

Her er nogle af de personer, der er trådt frem.

* Skuespillerinde/instruktør Angelina Jolie.

* Skuespillerinde Ashley Judd.

* Skuespillerinde Gwyneth Paltrow.

* Skuespillerinde Uma Thurman.

* Model/skuespillerinde Cara Delevingne.

* Skuespillerinde Kate Beckinsale.

* Skuespillerinde Léa Seydoux.

* Skuespillerinde Rose McGowan.

* Skuespillerinde Selma Heyak.

* Skuespillerinde Daryl Hannah.

* Skuespillerinde Lena Headley.

* Skuespillerinde Connie Nielsen.

* Skuespillerinde/instruktør Asia Argento.

* Skuespillerinde Rosanna Arquette.

* Model Zoë Brock.

* Skuespillerinde Emma de Caunes.

* Skuespillerinde Dawn Dunning.

* Model Ambra Battilana Gutierrez.

* Tidligere skuespillerinde/manuskriptforfatter Louisette Geiss.

* Skuespillerinde Judith Godrèche.

* Skuespillerinde Katherine Kendall.

* Tidligere sekretær Emily Nestor.

* Tidligere assistent Lauren O'Connor.

* Tidligere ansat Laura Madden.

* Skuespillerinde Tomi-Ann Roberts.

* Tv-journalist Lauren Sivan.

* Skuespillerinde Mira Sorvino.

* Skuespillerinde Lucia Stoller.

* Skuespillerinde Claire Forlani.

* Skuespillerinde Romola Garai.

* Direktør Louise Godbold.

* Kunstner og forfatter Liza Campbell.

* Skuespillerinde Florence Darel.

* Skuespillerinde Sophie Dix.

* Skuespillerinde Heather Graham.

Kilder: The New York Times, The Los Angeles Times, The Washington Post, Twitter og Variety.

/ritzau/