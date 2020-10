FAKTA: Disse lande har de højeste coronadødstal

Flere lande - senest Frankrig - genindfører tiltag for at bremse smitte og forhindre flere coronadødsfald.

Frankrigs regering har onsdag besluttet igen at erklære national sundhedskrise. I et tv-interview meddeler præsident Emmanuel Macron blandt andet, at der fra lørdag indføres natligt udgangsforbud i hovedstaden Paris og otte andre storbyer.

Stramningerne kommer på en dag, hvor der er 9100 coronapatienter indlagt på franske hospitaler. Det er det højeste tal siden slutningen af juni.

Siden begyndelsen af året er 33.000 døde med corona i Frankrig. Frankrig er det niende land i verden, der runder det dødstal.

Ser man på dødstallet i forhold til landes indbyggertal, er Frankrig nummer 16 på listen over lande med en befolkning på mere end en million.

Her kan du se listen over coronadødsfald i forhold til indbyggertal i de ti lande med højeste dødstal samt andre udvalgte lande. I parentes angives de enkelte landes samlede indbyggertal.

1. Peru 104,5 døde per 100.000 indbyggere (i alt 32,0 millioner indbyggere).

2. Belgien 89,7 (11,4 millioner).

3. Bolivia 73,6 (11,4 millioner).

4. Brasilien 72,1 (209,5 millioner).

5. Ecuador 71,6 (17,1 millioner).

6. Chile 71,5 (18,7 millioner).

7. Spanien 71,1 (46,7 millioner).

8. Mexico 66,9 (126,2 millioner).

9. USA 65,7 (327,2 millioner).

10. Storbritannien 64,6 (66,5 millioner).

12. Italien 60,0 (60,4 millioner).

13. Sverige 57,9 (10,2 millioner).

16. Frankrig 48,6 (67,0 millioner).

21. Iran 35,5 (81,8 millioner).

28. Canada 26,2 (37,1 millioner).

30. Schweiz 25,0 (8,5 millioner).

42. Rusland 15,8 (144,5 millioner).

48. Tyskland 11,7 (82,9 millioner).

49. Danmark 11,6 (5,8 millioner).

* Der kan være forskel på landenes opgørelsesmetoder, hvorfor sammenligninger bør tages med forbehold.

* Små lande er sorteret fra. Listen rummer kun lande med mere end en million indbyggere inklusive tilhørende territorier og besiddelser. For eksempel tæller Grønland og Færøerne med i de danske tal.

* Der er benyttet dødstal opgjort af Johns Hopkins University 14. oktober og sammenlignet med de senest tilgængelige indbyggertal fra de enkelte lande.

Kilder: Statista.com.

/ritzau/