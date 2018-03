FAKTA: Disse lande udviser russiske diplomater

En lang række lande, heriblandt 21 EU-lande, har reageret på giftangreb og udvist russiske diplomater.

Malta og Luxembourg har onsdag tilsluttet sig sanktionerne mod Rusland.

Det bringer det samlede antal af EU-lande, der har indført sanktioner, op på 21.

Derudover har både Nato, EU og en stribe lande uden for alliancen - herunder USA, Canada og Ukraine - ligeledes udvist russiske diplomater.

Der er samlet udvist flere end 150 russiske diplomater på tværs af de koordinerede sanktioner.

Sanktionerne er en reaktion på, at en tidligere russisk dobbeltagent og hans datter blev angrebet med nervegift i Salisbury i England 4. marts.

Rusland står ifølge Storbritannien bag angrebet på Sergej Skripal og hans datter, hvilket flere lande har tilsluttet sig.

Ifølge britiske efterforskere er de blevet forgiftet med nervegiften Novichok, som oprindeligt er udviklet af Sovjetunionen.

Her er et overblik over de lande, der foreløbig har meldt deres sanktioner mod Rusland ud.

Inden for EU:

* Storbritannien: 23 russiske diplomater er blevet udvist for at have arbejdet som spioner under diplomatisk dække. Alle topmøder med Rusland er aflyst, ligesom britiske ministre og kongelige ikke vil deltage ved fodbold-VM, der til sommer holdes i Rusland.

* Frankrig: Fire russiske diplomater udvises.

* Polen: Fire russiske diplomater udvises.

* Tyskland: Fire russiske diplomater udvises.

* Litauen: Tre russiske diplomater udvises.

* Tjekkiet: Tre russiske diplomater udvises.

* Italien: To russiske diplomater udvises.

* Holland: To russiske diplomater udvises.

* Danmark: To russiske diplomater udvises.

* Spanien: To russiske diplomater udvises.

* Belgien: En russisk diplomat udvises.

* Irland: En russisk diplomat udvises.

* Kroatien: En russisk diplomat udvises.

* Rumænien: En russisk diplomat udvises.

* Letland: En russisk diplomat udvises.

* Estland: En russisk diplomat udvises.

* Finland: En russisk diplomat udvises.

* Sverige: En russisk diplomat udvises.

* Ungarn: En russisk diplomat udvises.

* Luxembourg: En diplomat i Rusland kaldes hjem til konsultation.

* Malta: En diplomat i Rusland kaldes hjem til konsultation.

* EU: En diplomat i Rusland kaldes hjem til konsultation i én måned.

Europa i øvrigt:

* Ukraine: 13 russiske diplomater udvises.

* Moldova: Tre russiske diplomater udvises.

* Albanien: To russiske diplomater udvises.

* Makedonien: To russiske diplomater udvises.

* Norge: En russisk diplomat udvises.

* Island: Myndighederne har varslet politisk boykot af sommerens fodbold-VM, der afholdes i Rusland, selv om landsholdet deltager.

Resten af verden:

* USA: 60 russiske diplomater er blevet udvist, herunder 12 efterretningsofficerer fra Ruslands FN-mission i New York. Et konsulat i Seattle lukkes ligeledes.

* Canada: Fire russiske diplomater, som mistænkes for at arbejde som spioner eller blande sig i Canadas demokrati under diplomatisk dække, udvises. Tre ansøgninger for russisk diplomatisk personale afvises.

* Australien: To russiske diplomater udvises.

* Nato: Syv russiske diplomater udvises.

Kilder: Ritzau, Reuters og AFP.

/ritzau/