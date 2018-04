FAKTA: Disse personer er sagsøgt for at snyde ved USA's valg

Demokraternes partiorganisation har sagsøgt flere organisationer og personer for at have blandet sig i valget.

Fredag har demokraternes partiorganisation, DNC, sagsøgt en række personer, institutioner og organisationer for sammen at konspirere med det formål at få Donald Trump valgt som præsident i USA.

Her er listen af sagsøgte parter og en kort beskrivelse af dem:

* Den russiske stat.

* Det russiske militærs udenrigsefterretningstjeneste, GRU.

* Guccifer 2.0: En eller flere hackere, der antages at stå bag et digitalt indbrud på DNC's interne servere. Mails og andre dokumenter fra dette indbrud blev senere lækket via WikiLeaks.

* Aras Agalarov: Oligark fra Aserbajdsjan, der har tjent sine penge som entreprenør. Han står bag byggeprojekter såsom motorveje i Rusland samt to fodboldstadioner til VM i fodbold i år.

Han har betalt Donald Trump, der tidligere ejede konkurrencen "Miss Universe", for at afholde skønhedskonkurrencen i Moskva.

* Emin Aras Agalarov: Søn af Aras Agalarov. Singer-songwriter med 10 albummer på cv'et.

* Joseph Mifsud: Født i Malta, har en ph.d. fra Queens University i Belfast i Nordirland. Han har haft job i Maltas udenrigsministerium og er stifter af "London Academy of Diplomacy".

Optræder i tiltaledokumenter fra den særlige anklager Robert Mueller, der undersøger mulig russisk indblanding i valget i 2016.

* WikiLeaks: En hjemmeside, der er bedst kendt for at bringe lækkede dokumenter fra blandt andet amerikanske efterretningstjenester.

Det var her, Bradley Manning afslørede fortrolige dokumenter omfattende overvågning begået af den amerikanske efterretningstjeneste NSA.

Det var også her, dokumenter og mails fra DNC's interne servere blev præsenteret under valgkampen i 2016.

* Julian Assange: Australsk internetaktivist og stifter af WikiLeaks.

* "Donald J. Trump For President": Organisationen bag Donald Trumps valgkampagne. Præsident Trump selv er ikke nævnt på listen over anklagede.

* Donald J. Trump Jr.: Donald Trumps ældste søn.

* Paul J. Manafort: Tidligere kampagnechef for Donald Trump.

* Roger J. Stone: Tidligere rådgiver for Donald Trump.

* Jared C. Kushner: Gift med Ivanka Trump, der er Donald Trumps datter.

* George Papadopoulos: Tidligere udenrigspolitisk rådgiver for Donald Trump.

* Rick Gates: Tidligere rådgiver for Donald Trump.

* John Does 1-10: Ti unavngivne personer. De optræder under det i USA ofte anvendte opdigtede navn "John Doe", der bruges til at anonymisere folk, for eksempel i kriminalsager.

Kilder: New York Times, BBC og Washington Post,

/ritzau/