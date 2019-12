FAKTA: Disse skridt skal få Boeing-fly på vingerne igen

Boeing vil midlertidigt indstille produktionen af ulykkesmodellen 737 MAX.

Den amerikanske flyproducent Boeing har besluttet midlertidigt at indstille produktionen af 737 MAX-fly i januar.

Flytypen 737 MAX har været underlagt flyveforbud i hele verden siden marts.

Det skyldes to flystyrt i henholdsvis Indonesien og Etiopien i oktober 2018 og marts 2019. Ulykkerne kostede henholdsvis 189 og 157 mennesker livet.

I sidste uge meddelte den amerikanske luftfartsmyndighed, Federal Aviation Administration (FAA), at processen med på ny at godkende flyet og derefter ophæve forbuddet kan stå på et stykke tid ind i det nye år.

Her er en række af de skridt, som mangler at blive gennemført, før FAA vil godkende, at 737 MAX-flyene igen bliver taget i brug:

* Der skal gennemføres en certificeret testflyvning med den opdaterede flykontrol-software og andre revisioner, som skal øge sikkerheden.

* Der skal gennemføres en evaluering af træningen af de piloter, der skal flyve 737 MAX-flyene. Træningen skal evalueres af et FAA-råd med partnere fra både Canada, Europa og Brasilien.

* Rådet skal desuden udarbejde en rapport, som skal være tilgængelig for offentligheden.

* Der skal laves en uafhængig gennemgang af de ændringer, som Boeing vil gennemføre i flytypens kontrolsystem. Gennemgangen skal udarbejdes af eksperter fra blandt andet FAA, Nasa og det amerikanske luftvåben.

* FAA skal oplyse offentligheden om igangværende og kommende sikkerhedstiltag i forhold til flytypen.

* FAA skal opliste en række tiltag, som flyselskaber, der har 737 MAX-fly i deres flåde, skal implementere.

Kilde: Reuters.

/ritzau/