FAKTA: Disse ti lande har flest dødsfald

Kort efter midnat natten til torsdag dansk tid har det globale coronadødstal passeret 900.000. USA har flest.

Over 900.000 personer verden over har mistet livet som følge af det nye coronavirus. Heraf udgør dødsfald i USA over 21 procent.

Her de ti lande med flest dødsfald i absolutte tal:

1) USA: 190.649 døde.

2) Brasilien: 127.464 døde.

3) Indien: 73.890 døde.

4) Mexico: 68.484 døde.

5) Storbritannien og Nordirland: 41.683 døde.

6) Italien: 35.577 døde.

7) Frankrig: 30.800 døde.

8) Peru: 30.123 døde.

9) Spanien: 29.628 døde.

10) Iran: 22.669 døde.

Kilde: Johns Hopkins University.

/ritzau/