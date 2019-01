FAKTA: DRCongos lange vej mod en demokratisk valgt præsident

DRCongo har en lang historie med voldelige magtoverdragelser bag sig.

Den Demokratiske Republik Congos næste præsident hedder Felix Tshisekedi.

Det står klart, efter at landets forfatningsdomstol har afvist en anmodning fra oppositionskandidaten Martin Fayulu om en omtælling af stemmerne.

Den Afrikanske Union (AU) har dog opfordret DRCongos regering til at suspendere valgresultatet, da det er forbundet med "alvorlig tvivl".

Her kan du læse mere om DRCongos lange vej mod en demokratisk valgt præsident:

* DRCongo er Afrikas næststørste land og er med 81 millioner indbyggere også et af kontinentets mest befolkningsrige lande.

* Landet var en belgisk koloni fra 1884 til 1960.

*DRCongo er rigt på ressourcer, som gennem årtier er blevet udnyttet af andre lande, udenlandske selskaber, oprørsgrupper og kriminelle. Ligeså har borgerkrige forhindret landet i at udnytte sine store værdier.

* 77 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, og landet anses for at være et af verdens mest korrupte.

* DRCongo grænser op til ni lande og er tilhørssted og slagmark for oprørsgrupper fra flere nabolande.

* Den første premierminister efter selvstændigheden i 1960, Patrice Lumumba, blev væltet og dræbt i januar 1961.

* Kuppet blev ledet af landets hærchef Mobutu Sese-Seko, der var støttet af USA og Belgien. Fire år senere udråbte han sig selv som diktator og styrede landet med hård hånd i 32 år.

* I 1997 blev Mobutu væltet af oprørslederen Laurent-Désiré Kabila.

* Da Laurent-Désiré Kabila blev dræbt af en livvagt i 2001, overtog hans 29-årige søn Joseph Kabila magten.

* Joseph Kabila vandt kaotiske valg i 2006 og 2011, som var præget af udpræget vold i landet.

* Præsidentvalget, der skulle være afholdt i 2016, blev først udsat til 2017 - og senere til 2018.

* 30. december løb valget af stablen. Over en million vælgere i tre byer nordøst i landet får dog først mulighed for at stemme i marts.

* 10. januar offentliggjorde valgkommissionen et foreløbigt valgresultat:

Felix Tshisekedi fra oppositionspartiet Unionen for demokrati og social fremgang (UDPS) fik 38,6 procent af stemmerne.

Martin Fayulu, som repræsenterer et rivaliserende oppositionsparti, fik 34,8 procent af stemmerne. Han bestrider dog optællingens troværdighed.

* 20. januar erklærede DRCongos forfatningsdomstol Tshisekedi som vinder af valget. Fayulu har bedt det internationale samfund om at afvise valgresultatet.

Kilder: BBC, AFP, NTB.

/ritzau/