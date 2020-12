FAKTA: Druk og de andre vindere ved European Film Awards

Den danske film "Druk" blev årets bedste film og fik tre priser oveni ved European Film Awards.

Lørdag blev de store priser i det europæiske svar på den berømte Oscar-uddeling - European Film Awards - uddelt.

Den danske film "Druk" var nomineret til i alt fire priser og løb med dem alle.

Læs her mere om priserne:

* European Film Awards uddeles hvert år af European Film Academy, der er en sammenslutning af europæiske filmskabere og filmprofessionelle. Priserne gives for særlige udmærkelser for europæisk film.

* I år var det 33. gang, at priserne blev uddelt. Grundet coronapandemien afholdtes uddelingen i år virtuelt fra European Film Academys hovedsæde i Berlin.

* Film med dansk islæt har vundet i hovedkategorien Bedste Europæiske Film flere gange. Blandt andet "Melancholia", "The Square", "Dancer in the Dark" og "Breaking the Waves".

Her er vinderne blandt de største priser i år:

* Årets europæiske film: "Druk", Danmark.

* Årets instruktør: Thomas Vinterberg for "Druk", Danmark.

* Årets europæiske skuespillerinde: Pala Beer for sin rolle i den franske film "Undine".

* Årets europæiske skuespiller: Mads Mikkelsen for sin rolle i "Druk".

* Årets europæiske manuskript: Thomas Vinterberg og Tobias Lindholm for "Druk", Danmark.

* Årets europæiske dokumentar: "Colectiv", Rumænien og Luxemburg.

* Årets europæiske komedie: "Un Triumphe", Frankrig.

* Årets europæiske animerede film: "Josep", Frankrig, Belgien, Spanien.

* Årets europæiske kortfilm: ""All Cats are Grey in the Dark", Schweiz.

Kilder: European Film Awards.

/ritzau/