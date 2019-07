FAKTA: El Chapo - narkoverdenens godfather

Den berygtede narkobaron Joaquin "El Chapo" Guzmán skal tilbringe resten af livet i fængsel i USA.

Den mexicanske mafiaboss Joaquin "El Chapo" Guzmán har onsdag modtaget sin straf ved en domstol i New York. Det sker, efter at han i februar blev kendt skyldig i blandt andet at lede et globalt narkoimperium.

"El Chapo" stod i spidsen for Sinaloa-kartellet, der blandt andet sendte tonsvis af kokain, heroin, amfetamin og marihuana til USA.

Her kan du blive klogere på den berygtede narkobaron:

* Joaquin Archivaldo Guzmán Loera.

* 62 år. Der hersker dog en anelse usikkerhed om hans alder.

* Bærer tilnavnet "El Chapo" (Den Lille) på grund af sin højde på 1,68 meter.

* Tidligere leder af Sinaloa-narkokartellet i Mexico. Er af USA blevet betegnet som "narkoverdenens godfather".

* Begyndte i 1960'erne med at dyrke potplanter sammen med sine fætre. I 1970'erne begyndte han som stikirenddreng for narkosmuglere, inden han i 1980'erne blev medlem af Guadalajara-kartellet.

* Da Guadalajara-kartellets leder bliver anholdt, bliver kartellet splittet op i flere fraktioner. Guzmán bliver leder af kartellet Sinaloas stillehavsafdeling.

* Anholdt første gang i 1993 i Guatemala og idømt 20 års fængsel i Mexico for narkosmugling. Pågrebet næste gang i 2014.

* Flygtet to gange fra fængsler. Første gang i 2001 i en vogn med vasketøj og anden gang i 2015 gennem en 1,5 kilometer lang gravet tunnel.

* Blev anholdt i 2016 efter en skudepisode med mexicanske elitesoldater. Er siden blevet udleveret til USA, hvor han onsdag er idømt fængsel på livstid for blandt andet narkosmugling og drab.

Kilder: The New York Times, Reuters, AFP, CNN, AP.

/ritzau/