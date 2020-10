FAKTA: En honorær konsul hjælper ambassaden

De danske honorære konsuler yder blandt andet borgerservice til danskere i udlandet.

Rusland har fredag anmodet den danske regering om lov til at udpege en honorær konsul i Grønland.

Det ser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) umiddelbart ikke noget problem i.

En honorær konsul er nemlig hovedsageligt en symbolsk titel, som ofte tilfalder en person, der er udpeget til at varetage et lands interesser på et andet lands territorium.

Danmark har honorære konsuler i Rusland i både Leningrad og Sankt Petersborg. Desuden har en lang række lande honorære konsuler i Danmark.

Bliv klogere på, hvad de danske honorære konsuler laver her:

* De honorære konsulater er organisatorisk underlagt en dansk ambassade, som de hjælper med at løse forskellige opgaver i lokalområdet.

* Honorære konsuler kan blandt andet hjælpe til, hvis danskere i udlandet for eksempel har mistet sit pas, er kommet i fængsel eller er kommet ud for en ulykke.

* Honorære konsuler har også typisk til opgave at hjælpe udenrigstjenesten med at fremme eksport eller generelt diplomati.

* Danmarks honorære konsuler er typisk danskere i andre lande, eller personer, der har en særlig tilknytning til Danmark, i andre lande.

* En honorær konsul er ofte for eksempel en erhvervsdrivende eller en advokat med egen virksomhed, som kan huse konsulatet.

* Posten som honorær konsul er ulønnet, og man er ikke som sådan ansat i Udenrigsministeriet på samme måde som en ambassadør eller andre diplomater.

* De honorære konsulater er ofte placeret i vigtige havnebyer eller turistområder.

* Tyrkiet, Finland og Frankrig har allerede honorære konsuler i Grønland.

* Rusland har i forvejen en honorær konsul i Færøerne.

Kilder: Udenrigsministeriet.

/ritzau/