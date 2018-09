FAKTA: En tredje kvindes beskyldninger mod Kavanaugh

Onsdag står en tredje kvinde frem med alvorlige beskyldninger mod højesteretskandidat Brett Kavanaugh.

Dagen før dommer Brett Kavanaugh og den første kvinde, der offentligt har beskyldt ham for et voldtægtsforsøg i ungdomsårene, skal udspørges i det amerikanske Senats retsudvalg, melder endnu en kvinde sig onsdag med nye beskyldninger.

Julie Swetnick bliver dermed den tredje kvinde, der offentligt beskylder præsident Donald Trumps kandidat til USA's højesteret for seksuelt upassende opførsel.

Kavanaugh afviser alle anklager. Det er planen, at retsudvalget skal stemme om hans kandidatur på fredag.

Kvindens advokat, Michael Avenatti, har på Twitter offentliggjort en erklæring på 14 punkter fra kvinden. Her omtales også en Mark Judge, der var gymnasieven med Kavanaugh og også har været omtalt af i hvert fald en af de andre kvinder.

Her er nogle af de centrale pointer i erklæringen:

- Mit navn er Julie Swetnick, og jeg bor i Washington, D.C. Jeg er fuldt ud klar over, hvor alvorlige udsagnene i denne erklæring er. Jeg har personligt kendskab til oplysningerne i erklæringen, og jeg vil fremlægge samme vidneudsagn, hvis jeg bliver bedt om det.

- Jeg mødte første gang Mark Judge og Brett Kavanaugh i cirka 1980-1981. Jeg blev introduceret til dem ved en privat fest i Washington-området. Jeg så Mark Judge og Brett Kavanaugh som ekstremt tætte venner tidligt i 80'erne, da jeg lærte dem at kende.

- For mig at se er der ingen tvivl om, at Mark Judge har vigtige informationer om Brett Kavanaughs opførsel i 1980'erne, specielt hvad angår hans handlinger mod kvinder.

- Jeg deltog i langt flere end ti fester i Washington-området i årene 1981-1983, hvor Mark Judge og Brett Kavanaugh var til stede.

- Jeg så Brett Kavanaugh drikke tæt ved flere af disse fester og opføre sig yderst upassende og fysisk aggressivt over for piger. Han pressede blandt andet piger mod sig uden deres samtykke, gnubbede sig op ad piger og forsøge at fjerne eller flytte deres tøj for at blotte deres intime kropsdele.

- Jeg har læst Brett Kavanaughs seneste udtalelse på Fox News om, at han er uskyldig. Det udsagn er en løgn. Jeg har set Brett Kavanaugh drikke tæt og have upassende kontakt af seksuel karakter med kvinder gennem de tidlige 80'ere.

- I årene 1981-82 blev jeg klar over, at Mark Judge, Brett Kavanaugh og andre havde hældt stoffer og/eller stærk alkohol i "punchen" ved fester for at få piger til at slippe hæmningerne og forhindre dem i at sige "nej".

- Jeg så også forsøg fra Mark Judge, Brett Kavanaugh og andres side på at gøre pigerne berusede og svimle, så de kunne blive "gruppevoldtaget" i et rum eller soveværelse af et "tog" bestående af flere drenge.

- Jeg har en klar erindring om at have set drenge stå i kø uden for rum ved mange af disse fester. De ventede på, at det blev deres "tur" til pigen. Mark Judge og Brett Kavanaugh var blandt disse drenge.

- Omkring 1982 blev jeg offer for en af disse "gruppe"- eller "tog"-voldtægter, hvor Mark Judge og Brett Kavanaugh var til stede.

- Jeg var ude af stand til at kæmpe imod de drenge, der voldtog mig.

Kilde: Erklæring offentliggjort af advokat Michael Avenatti på Twitter. Citationstegnene i den originale tekst er bibeholdt i Ritzaus oversættelse.

