FAKTA: Et udpluk af verdens coronatiltag

* I Filippinerne gav præsident Rodrigo Duterte tidligt i coronaudbruddet hæren ordre til at skyde enhver, der brød udgangsforbuddet.

* I Marokko blev tusinder fængslet i marts og april, angiveligt for at udbrede "fake news" om coronaudbruddet.

* Qatar har gjort det lovpligtigt at have en app på sin telefon, der kan spore ens færden og vise, hvem man har været i kontakt med. App'en har også adgang til fotos og videoer. Hvis man ikke har app'en, risikerer man op til tre års fængsel.

* I Kina har myndigheder anholdt prodemokratiske aktivister i Hongkong. Borgerretsjournalister, der kritiserede myndighedernes coronaindsats, er forsvundet.

* I Ungarn er man nu på vej til at ophæve en nødlov, der gav premierminister Viktor Orbán lov til at regere per dekret. Men Amnesty frygter, at nogle bestemmelser vil blive bevaret.

Kilder: AFP, The Economist, Amnesty International

/ritzau/