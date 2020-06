FAKTA: EU-Kommissionen vil genoprette EU med 1850 milliarder euro

Med fond på 750 milliarder euro og 1100 milliarder euro i næste EU-budget vil EU-Kommissionen genoprette EU.

Fredag er EU's stats- og regeringschefer til digitalt topmøde for at diskutere rammen for EU's næste langsigtede budget for 2021-2027.

De diskuterer også en genopretningsfond, som en del af den genopretningspakke, der skal hjælpe EU på fode efter coronapandemien.

I maj 2018 kom EU-Kommissionen med et udspil til det næste langsigtede budget, men på grund af coronakrisen præsenterede den et nyt og revideret udspil 27. maj i år.

Her foreslår EU-Kommissionen et højere langsigtet EU-budget og en genopretningsfond til de kriseramte europæiske økonomier:

* Rammen for det næste syvårige budget ønsker EU-Kommissionen at forhøje, så det er 1100 milliarder euro svarende til 8200 milliarder kroner.

* I forslaget fra 2018 ville EU-Kommissionen afskaffe de såkaldte rabatter, som nogle EU-lande har på det nationale bidrag til EU-budgettet herunder Danmark.

* EU-Kommissionen ønsker stadig en udfasning af rabatterne, men det skal gøres over en meget længere periode end oprindelig planlagt.

* I tillæg til det langsigtede budget foreslår EU-Kommissionen en genopretningsfond kaldet "Next Generation EU" på 750 milliardarder euro svarende til 5600 milliarder kroner.

* To tredjedele af fonden – cirka 500 milliarder euro – skal gives i direkte støtte til medlemslandene. Den sidste tredjedel skal gives som lån.

* Fonden skal finansieres, ved at EU-Kommissionen låner penge på vegne af EU-landene på de finansielle markeder ved at udstede obligationer.

* Det betyder, at medlemslandene kan låne penge på favorable vilkår og nyde godt af EU's kreditværdighed og forholdsvis lave renter, når de skal bruge penge til at genoprette økonomien.

* De lånte penge skal tilbagebetales over fremtidige EU-budgetter i perioden 2027-2058. Og det er de enkelte medlemslande, som betaler det beløb tilbage, landet har lånt.

* EU-Kommissionen vil også fremme tilbagebetalingen og lette presset på EU-landenes nationale budgetter ved at hæve loftet for egne indtægter med 0,6 procentpoint.

* Forøgelsen på 0,6 procentpoint vil være tidsbegrænset og kun blive anvendt i forbindelse med genopretningen efter coronapandemien.

Det vil udløbe, når alle lån er tilbagebetalt, og der ikke længere er nogen gæld.

* Loftet for egne indtægter fastsætter, hvilket beløb EU-Kommissionen højst må opkræve fra medlemslandene i et givent år til at finansiere udgifter.

*EU’s egne indtægter består blandt andet af bidrag fra medlemslandene baseret på eksempelvis toldindtægter og afgifter, som samhandel med tredjelande giver landet i indtægt.

* Det skal godkendes af alle medlemslande, hvis loftet for egne indtægter skal hæves.

* EU-Kommissionen foreslog i 2018 nye egne indtægter. Det forslag gælder stadig og består blandt andet i et nationalt bidrag baseret på affald fra ikke-genanvendt plastemballage.

* EU-Kommissionen vil komme med forslag til flere nye egne indtægter på et senere tidspunkt i det næste langsigtede budget for 2021-2027.

Kilder: EU-Kommissionen

/ritzau/