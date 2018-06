FAKTA: EU skyder med spredehagl i handelsstrid med USA

Listen over amerikanske produkter, der bliver ramt af EU's nye told, rummer alt fra læbestift til vaskebaljer.

Klokken 00 natten til fredag trådte EU's nye toldsatser mod en lang række amerikanske varer i kraft.

EU's liste over de omfattede produkter nævner ikke specifikke varemærker. EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sagde dog i marts, at unionen blandt andet ville gå efter Levi's-cowboybukser og Harley Davidson-motorcykler.

Her følger et overblik over nogle af de produkter, der bliver ramt af EU's nye told.

* Stål:

Adskillige stålprodukter er målrettet, inklusive stålbjælker, stålrør, rullet stål, rustfrit stål, kabler, kæder, stilladser, køkkenprodukter, ovne, stiger og vaskebaljer.

* Beklædning:

Denimbukser - bedre kendt som jeans eller cowboybukser, sengelinned, lædersko.

* Kosmetikvarer:

Øjenmakeup og læbestift står på listen og udgør ifølge EU en værdi på 280 millioner euro i import fra USA i 2017.

* Transport:

Motorcykler og scootere med en kapacitet på mindst 500 kubik, hvilket inkluderer næsten alle Harley Davidsons modeller. Maskinbåde, lystfartøjer, kanoer og robåde er også på listen.

* Fødevarer:

Majs, ris, tranebær- og appelsinjuice og jordnøddesmør.

* Tobak og spiritus:

Bourbon og amerikansk whisky. EU importerede i 2017 bourbon for 415 millioner euro fra USA. Derudover optræder cigaretter, cigarer og såkaldte "cheroots" (en slags tynd cigar) på listen.

Kilder: AFP

/ritzau/