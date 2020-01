FAKTA: Fem gange før har WHO erklæret international krise

Ebola, zikavirus, polio og svineinfluenza er bag de tidligere internationale sundhedskriser, WHO har erklæret.

Coronavirusset, som menes at stamme fra den kinesiske storby Wuhan, har fået Verdenssundhedsorganisationen (WHO) til at erklære en international sundhedskrise.

Det er sjette gang, siden det i 2005 blev muligt med det internationale sundhedsregulativ (IHR).

IHR blev oprettet for at understøtte international sygdomskontrol, blandt andet på grund af flere og flere rejser mellem lande.

Her er de fem internationale sundhedskriser, der tidligere er blevet erklæret:

* Svineinfluenza:

Svineinfluenzaen, som begyndte at hærge i 2009, var skyld i, at omkring 284.500 mennesker døde. Det anslog en international gruppe af eksperter i 2012. Tallet var 15 gange højere end det, der oprindelig blev antaget. De første sygdomstilfælde var angiveligt i Mexico, men siden spredte pandemien sig til resten af verden.

* Ebola i Vestafrika:

Et ebolaudbrud i Sierra Leona, Guinea og Liberia kostede mindst 11.300 mennesker livet mellem 2013 og 2016. Det er flere end alle andre kendte ebolaudbrud tilsammen.

* Polio:

I 2014 erklærede WHO virusset polio, der var genopblusset, som en international sundhedskrise.

Det skete, efter at det blandt andet ikke var lykkedes Pakistan at inddæmme sygdommen. Antallet af poliotilfælde i Pakistan steg således fra 58 i 2012 til 93 i 2013. Det var over en femtedel af det totale antal i verden, som lød på 417.

* Zikavirus:

I 2016 erklærede WHO zikavirus for en international sundhedskrise. På det tidspunkt havde zikavirusset spredt sig til over 60 lande og områder, siden det første udbrud blev identificeret i Brasilien i 2015.

I november 2016 havde der på verdensplan været omkring 2300 bekræftede tilfælde af babyer født med mikrokephali, det vil sige små kranier, som var forårsaget af virusset.

* Ebola i Den Demokratiske Republik Congo.

Den seneste internationale sundhedskrise blev erklæret i juli 2018, da virusset ebola hærgede Den Demokratiske Republik Congo.

14. januar i år havde der været 3406 bekræftede tilfælde som følge af det seneste udbrud, heriblandt 2236 dødsfald.

