FAKTA: Fem glemte kriser ifølge Læger uden Grænser

Fem kriser er ifølge nødhjælpsorganisationen Læger uden Grænser blevet glemt af medierne.

Organisationen Læger uden Grænser har igen lavet en opgørelse over fem kriser, som medierne har overset i det forgangne år.

Her følger de fem mest oversete kriser ifølge organisationen:

* Slangebid

Hvert år bliver 2,8 millioner mennesker over hele verden bidt af en giftig slange. Omkring 100.000 af dem mister livet, og omkring 400.000 får varige mén og handicap.

* Børn med hiv mangler effektiv behandling

Hvert år dør 84.000 børn under ni år på grund af aids-relaterede sygdomme. I alt lever 1,1 millioner børn under ni år med hiv. Ifølge FN var der i 2018 790.000 hiv-ramte børn, som ikke modtog behandling.

* Usikre aborter

22.000 kvinder dør hvert år grundet aborter, som er en primær årsag til mødredødelighed i verden. Frygten for strenge abortlovgivninger, stigmatisering og aborter uden kvalificeret lægehjælp koster ifølge Læger uden Grænser kvinderne livet. 95 procent af alle usikre aborter finder sted i udviklingslande.

* Flere end 500.000 børn under fem år dør hvert år som følge af diarré

Hvert dræber diarrérelaterede sygdomme 525.000 børn under fem år og er dermed den næststørste dødsårsag blandt børn i aldersgruppen. Mangel på rent drikkevand samt dårlig hygiejne og sanitære forhold er en hovedårsag.

* Krisen i Den Centralafrikanske Republik

Siden 2012 har krigen i Den Centralafrikanske Republik fordrevet 1,2 millioner mennesker. 600.000 af dem til nabolandene Tchad, Cameroun og DRCongo. Tre millioner mennesker i landet har brug for nødhjælp for at kunne overleve.

Kilde: Læger uden Grænser.

/ritzau/