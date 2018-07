FAKTA: Fire kæmper om at blive Mexicos præsident

Før valget gav meningsmålinger den venstreorienterede Andrés Manuel López Obrador 51-54 procents opbakning.

Mexicanerne gik søndag til stemmeurnerne for at vælge både en ny præsident og tusindvis af repræsentanter til poster på føderalt, statsligt og kommunalt plan.

Et foreløbigt resultat ventes tidligt mandag morgen dansk tid.

Disse fire kandidater kæmper om præsidentposten efter Enrique Peña Nieto, der ikke genopstiller som følge af korruptionsanklager:

* Den venstreorienterede Andrés Manuel López Obrador, 64 år, er tidligere borgmester i Mexico City. Han stiller op for partiet Morena. Meningsmålinger få dage før valget gav ham mellem 51 og 54 procents opbakning.

* Ricardo Anaya Cortés, 39 år, ser i flere meningsmålinger ud til at blive valgets nummer to med en vælgeropbakning på omkring 23 procent. Anaya stiller op for midterkoalitionen For Mexico i Front.

* José Antonio Meade, 49 år, der stiller op for regeringspartiet PRI, står til mellem 17 og 21 procent af stemmerne, viser meningsmålingerne.

* Den uafhængige kandidat ved valget, Jaime Rodriguez, ventes ikke at få mere end nogle få procent af stemmerne.

* Ikke færre end 3400 offentlige embeder skal besættes ved dette valg. Foruden en ny præsident skal der vælges 500 parlamentsmedlemmer og 128 senatorer. Desuden skal et par tusinde lokale poster besættes rundt om i Mexico.

* Næsten 90 millioner mexicanere kunne stemme ved søndagens valg.

