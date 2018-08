FAKTA: Flere flygtningebørn går ikke i skole

Fire millioner flygtningebørn i skolealderen har ikke adgang til undervisning, viser en ny rapport fra UNHCR.

En halv million flere flygtningebørn end for et år siden går ikke i skole. I alt har fire millioner flygtninge i skolealderen ikke adgang til undervisning.

Det viser en rapport, som FN's flygtningeorganisation (UNHCR) har offentliggjort onsdag.

Her får du et overblik over rapportens konklusioner.

* Der findes på verdensplan 25,4 millioner flygtninge.

* Over halvdelen - 52 procent - af dem er under 18 år.

* Fire millioner flygtningebørn i skolealderen går ikke i skole. Det er en halv million flere end for et år tilbage.

* 61 procent flygtningebørn går i grundskole. Det samme gælder for 92 procent ikkeflygtninge.

* For hver ti drenge, der går i grundskole, gælder det for syv piger.

* 23 procent flygtningebørn og -unge tager en ungdomsuddannelse mod 84 procent ikkeflygtninge.

* For hver ti drenge, der får på en ungdomsuddannelse, gælder det for fire piger.

Kilder: UNHCR.

/ritzau/