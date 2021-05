FAKTA: Flere lande vaccinere allerede børn mod corona

EMA har godkendt vaccination af børn ned til 12 år med Pfizer/Biontech. Flere lande er allerede i gang.

EMA har godkendt vaccination af børn ned til 12 år med Pfizer/Biontech. I Danmark kigger Sundhedsstyrelsen i øjeblikket på sagen. Styrelsen regner med at komme med en udmelding i løbet af et par uger.

* Enkelte lande er begyndt at vaccinere børn i alderen 12- til 15 år med Pfizers coronavaccine.



* Blandt andet USA og Canada, hvor vaccinen blev godkendt tidligere i maj.



* Flere EU-lande har også meldt sig klar til at give vaccinen til aldersgruppen. I Tyskland er det planen at vaccinere de første 7. juni.



* Israel havde i marts vaccineret 600 børn mellem 12 og 16 år. Eksempelvis børn med diabetes, lunge- eller hjertesygdomme og kræft.



* Ifølge de israelske myndigheder har der ikke været nogen væsentlige bivirkninger blandt de vaccinerede.



* 273.165 personer i Danmark er i aldersgruppen 12- til 15 år.



Kilder: Danmarks Statistik, Pfizer, Reuters og Ritzau.

/ritzau/