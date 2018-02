FAKTA: Flystyrt skete i område med 4409 meter højt bjerg

Et fly fra Aseman Airlines styrtede søndag ned i Zagrosbjergenes højeste punkt. Samtlige passagerer omkom.

Alle 66 passagerer blev dræbt, da et iransk passagerfly fra Aseman Airlines søndag morgen styrtede ned.

Flystyrtet skete i Dena, der ligger i Zagrosbjergene. Læs her om den iranske bjergkæde her:

* Zagrosbjergene ligger i det sydvestlige Iran. Bjergkæden strækker sig fra grænselandet mod Tyrkiet i nord til den iranske by Shiraz ved Hormuzstrædet i syd.

* Bjergkæden er cirka 1600 kilometer lang og 240 kilometer bred. Den grænser op til Tyrkiet og Iran.

* Zagrosbjergene består af flere parallelle kæder af høje bjerge. De fleste steder er ufremkommelige, hvilket blandt andet isolerer det olierige Khuzistan mod sydvest fra resten af Iran.

* Det højeste punkt i Zagrosbjergene ligger i den mindre bjergkæde Dena. Det var her, at et fly af modellen ATR-72 fra Aseman Airlines styrtede ned søndag 18. februar.

* Dena ligger i midten af bjergkæden. Det højeste punkt ligger 4409 meter over havet.

