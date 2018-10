FAKTA: Forsvunden journalist skaber international røre

Tyrkiske myndigheder gennemsøger mandag aften det saudiske konsulat i Istanbul for spor efter Jamal Khashoggi.

Mysteriet om den saudiarabiske journalist og systemkritiker Jamal Khashoggis forsvinden og mulige død i Istanbul har skabt røre på den internationale scene.

Nu afventer de fleste, at tyrkiske myndigheder gennemsøger Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske storby, hvorfra Khashoggi angiveligt skulle være forsvundet fra.

Tyrkiske myndigheder mener, at journalisten er blevet dræbt inde på konsulatet.

Læs mere om forløbet her:

* Den 59-årige saudiarabiske journalist, kommentator og systemkritiker Jamal Khashoggi forsvandt inde i Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul 2. oktober.

* Optagelser fra overvågningskameraer offentliggjort af tyrkiske medier viser Khashoggis ankomst til bygningen og senere en sort varebil, der forlader konsulatet. De saudiarabiske myndigheder har afvist at levere optagelser, der viser, at journalisten har forladt konsulatet.

* Anonyme tyrkiske embedsmænd mener, at Khashoggi blev dræbt inde i konsulatet. Efterfølgende skulle hans lig være blevet parteret og smuglet ud fra området.

* Tyrkiske medier har også vist billeder af det, der skulle være 15 saudiske efterretningsagenter, der lander i Istanbul aftenen før Khashoggis forsvinden, og som alle forlader landet igen dagen efter.

* Saudi-Arabien afviser enhver anklage om, at man skulle have dræbt den systemkritiske journalist.

* Khashoggis forsvinden og mulige død har vakt skarp kritik af Saudi-Arabien fra en lang række menneskerettighedsorganisationer og lande - blandt andre Storbritannien, Tyskland, Frankrig og USA. Sidstnævnte har truet med "alvorlige konsekvenser".

* Khashoggi har tidligere været rådgiver for den saudiarabiske regering.

* Som journalist har han været stærkt kritisk både i arabisk og vestlig presse mod den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salmans politik.

* I september 2017 flygtede Khashoggi fra sit hjemland. Han sagde, at han frygtede at blive anholdt, som det er sket for mange andre dissidenter.

* Khashoggi har siden boet i eksil i USA, hvor han blandt andet har skrevet for avisen The Washington Post. Han beskriver Saudi-Arabien som et land præget af frygt, trusler og anholdelser.

* Han besøgte konsulatet for at få udleveret papirer, der skulle bruges i forbindelse med hans forestående bryllup.

Kilder: New York Times, AP, Reuters, Al-Jazeera

/ritzau/