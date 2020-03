FAKTA: Frontex overvåger EU's ydre grænser

Grækenland har bedt EU's agentur for grænse- og kystbevogtning om hjælp til at at beskytte EU's ydre grænser.

Det Europæiske grænse- og kystagentur, Frontex, arbejder for at overvåge Europas ydre grænser.

Det er for eksempel grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet, som siden lørdag har været under stort pres med tusindvis af flygtninge, der forsøger at komme ind i EU.

Det sker, efter at Tyrkiet lørdag åbnede landets grænser mod EU.

Agenturet har til formål at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser:

* Frontex har eksisteret siden 2004 og blev oprettet med henblik på at bistå EU's medlemslande og de associerede Schengenlande med at beskytte de ydre grænser i EU's områder med fri bevægelighed.

* I 2016 blev agenturet udvidet fra at udføre migrationskontrol til at varetage grænseforvaltning. Samtidigt fik det øget ansvar for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.

* Frontex er et operationelt agentur med mere end 1500 medarbejdere fra medlemslandene indsat i hele EU, når der er behov.

* Det er agenturets opgave at koordinere EU-landenes samarbejde om kontrollen af EU's ydre grænser.

* Som et EU-agentur er Frontex finansieret over EU's budget samt gennem bidrag fra de associerede Schengenlande.

* Agenturet udarbejder også blandt andet risikoanalyser, bidrager til nationale grænsevagters uddannelse og til koordinering af fælles tilbagesendelser.

Kilder: Frontex, Folketingets EU-oplysning

/ritzau/