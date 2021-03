FAKTA: Grammy Awards er musikbranchens svar på Oscar

Det er 63. gang, at Grammy Awards løber af stablen. I år foregår showet digitalt på grund af coronapandemien.

Komiker og vært på "The Daily Show" Trevor Noah er vært for Grammy Awards i Los Angeles natten til mandag dansk tid.

I år er showet dedikeret til blandt andre dem, der arbejder i frontlinjen under bekæmpelsen af covid-19.

Som følge af pandemien foregår showet i år digitalt.

Læs mere om den store prisuddeling her:

* Grammy Awards er musikindustriens svar på filmbranchens Oscar og uddeles en gang om året af The Recording Academy.

* Showet løber i år af stablen i Staples Center i Los Angeles i USA.

* I alt uddeles der priser inden for 83 kategorier.

* Den første Grammy-uddeling fandt sted på The Beverly Hills Hotel i 1959.

* I 2012, da den 54. udgave af showet løb over skærmen, så 39 millioner mennesker med i USA. Siden dengang er antallet af amerikanske tv-seere mere end halveret. Showet i 2020 tiltrak det mindste tv-publikum i over et årti.

* Med 31 grammyer er den ungarske dirigent Georg Solti den person, som har vundet flest grammyer nogensinde. Med 80 nomineringer er den amerikanske producer Quincy Jones den person med flest nomineringer i bagagen.

* Medlemmerne af The Recording Academy afgør, hvem der vinder. De har alle selv været krediteret for mindst seks udgivne sange.

Kilder: www.grammy.com, Statista.

/ritzau/