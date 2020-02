FAKTA: Handelsaftale med Vietnam har været undervejs i otte år

Handelsaftale mellem EU og Vietnam bliver snart til virkelighed. Aftalen har været undervejs siden 2012.

Det er EU, der står for at lave handelsaftaler med lande uden for EU gennem sin handelspolitik.

De enkelte medlemslande kan ikke selv forhandle om internationale handelsaftaler og bliver derfor omfattet af de handelsaftaler, som EU indgår.

Efter flere års arbejde har EU-Parlamentet onsdag godkendt en frihandelsaftale med Vietnam.

EU-landene godkendte aftalen i juni 2019. Men forhandlingerne startede allerede i 2012:

* Juni 2012 til december 2015: EU-Kommissionen og Vietnam forhandler om en frihandelsaftale over 14 forhandlingsrunder.

* December 2015 til maj 2018: Juridisk gennemgang af dokumentet til aftalen.

Denne proces blev forsinket af en EU-domstolsafgørelse fra 16. maj 2017, som betød, at ratificeringsstrukturen blev ændret. Altså den måde hvorpå en international aftale bliver bekræftet af aftaleparterne.

* Juni 2018: Godkendelse af den endelige tekst til aftalen fra EU-Kommissionen og Vietnam.

* Oktober 2018: Teksten bliver sendt til EU-landene og EU-Parlamentet.

* Juni 2019: EU-landene og Vietnam skriver under på en frihandelsaftale, der inkluderer krav om arbejds- og menneskerettigheder samt miljøspørgsmål.

* Februar 2020: Europa-Parlamentet godkender handelsaftalen mellem EU og Vietnam.

Aftalen forventes at træde i kraft inden sommeren 2020.

