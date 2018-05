FAKTA: Handelskrigen mellem USA og resten af verden lurer

USA har indført told på stål og aluminium fra blandt andet EU og Kina.

Den amerikanske regering har torsdag annonceret, at en undtagelse for en ny told på aluminium og stål til EU, Mexico og Canada ikke bliver forlænget. Dermed træder tolden i kraft fredag.

Torsdagens nyhed er den seneste udvikling siden Donald Trump blev præsident i USA. Her kan du få et overblik over forløbet:

* 1. marts: Præsident Donald Trump meddeler, at han vil lægge 25 procent told på stål og 10 procent på aluminium.

* 8. marts: Trump underskriver beslutningen og lover at undtage Canada og Mexico fra tolden.

* 19. marts: Trump meddeler, at han forbereder en pakke med told og afgifter på kinesiske varer for i alt 60 milliarder dollar.

* 22. marts: USA's handelsrepræsentant meddeler, at EU og seks lande foreløbig er undtaget fra tolden på stål og aluminium.

* 23. marts: De nye amerikanske toldsatser træder i kraft for alle lande, der ikke har fået undtagelser eller udsættelser.

* 1. april: Kina svarer igen med at lægge told på 128 amerikanske varekategorier.

* 3. april: USA varsler straftold på over 1300 kinesiske varegrupper.

* 4. april: Kina varsler straftold på 106 amerikanske varegrupper.

* 31. maj: USA oplyser, at undtagelsen for EU, Mexico og Canada får lov at udløbe. Dermed træder tolden på varer fra de pågældende lande i kraft 1. juni.

* EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, svarer umiddelbart efter, at EU vil indføre told på udvalgte amerikanske varer.

* Kilder: The Wall Street Journal, Ritzau.

/ritzau/