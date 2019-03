FAKTA: Havareret norsk skib skulle til Danmark i april

Det haverede krydstogtskib Viking Sky har transporteret passagerer i under to år.

Et norsk krydstogtskib er havereret lørdag nær Norges kyst syd for Trondheim. Siden juni 2017 har Viking Sky, som skibet er døbt, sejlet krydstogter gennem alt fra Nordsøen til det Caribiske Hav for det norskejede selskab Viking Cruises.

Se mere om det store skib her:

* Viking Sky blev konstrueret i 2012 til 2016 af det italienske værft Fincantieri. Værftet havde også bygget Costa Concordia-skibet, der forliste ved øen Giglio i januar 2012.

* Det kostede ejeren, Viking Cruises, hvad der svarer til 2,64 milliarder kroner at få bygget Viking Sky.

* Viking Sky er 227 meter langt, 28,8 meter bredt og har 14 dæk (etager). Uden last og passagerer vejer det lige under 50.000 ton.

* Skibet har avancerede sikkerhedssystemer, der blandt andet blev udviklet på baggrund af Costa Concordia-forliset. Desuden er det udstyret med nye energibesparende motorer og udstødningsfiltrer.

* Viking Sky har ifølge Viking Cruises en kapacitet på 930 passagerer.

*Krydstogtskibet betegnes som et luksusskib, da kabinerne er relativt store og alle har en altan.

* Ud over 465 kabiner huser skibet butikker, to restauranter, to biografsale, et teater og en spa. I sidstnævnte er der blandt andet et rum fyldt med sne til afkøling efter en saunatur.

* Skibet har desuden historiske og kulturelle undervisere ansat, som giver foredrag og madlavningskurser baseret på krydstogtets destinationer.

* Efter planen skal det lægge an i Fredericias havn den 1. april.

Kilder: Ship-technology.com, VisitLillebælt, Viking Cruises og Fincantieri

/ritzau/