FAKTA: Hele verden fulgte ubådsdrama

To uger efter ubåd forsvandt i november 2017 opgav flåden at finde den. Nu er den sporet på 800 meters dybde.

Et amerikansk specialfartøj har opdaget ubåd på dybt vand ud for Argentinas kyst. Det oplyser landets flåde lørdag.

Her er sagen kort:

* Ubåden "ARA San Juan" meldte 15. november 2017 om problemer med batteriet. Argentinas flåde beordrede ubåden til havnen i Mar del Plata. Den var da 430 kilometer fra kysten.

* Siden var der tavshed. To dage senere meddelte flåden, at den ikke kunne få kontakt med ubåden.

* Det udløste et drama. Ubåden havde 44 mennesker om bord, og verden fulgte med i flådens eftersøgning. En række andre lande sendte skibe og fly til området i den sydvestlige del af Atlanterhavet for at søge efter ubåden.

* Ifølge flåden havde den i neddykket tilstand kun ilt til besætningen til syv døgn.

* Da der var gået syv døgn, kom der oplysninger om, at der samme dag, som ubåden forsvandt, blev registreret en kæmpe eksplosion i havet på det sted, hvor fartøjet sidst gav lyd fra sig.

* 30. november meddelte Argentinas flåde, at den havde opgivet at finde ubåden.

* 17. november 2018 oplyser flåden, at "ARA San Juan" er sporet på 800 meters dybde.

Kilder: AP, AFP, dpa.

/ritzau/