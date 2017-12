FAKTA: Her er årets glemte kriser

Smitte med hepatitis, slangebid og mødredødelighed er blevet overset i 2017, mener Læger uden Grænser.

Organisationen Læger uden Grænser har lavet en liste over fem humanitære kriser, som ikke fik nok opmærksomhed i 2017:

* Mødredødelighed i Afghanistan.

Selv om Afghanistan ofte bliver omtalt i forbindelse med krig og terror, er der sjældent fokus på, at det er et af verdens farligste lande at føde i. I 2017 er 396 mødre til nyfødte døde i barselsengen.

Kvinderne dør blandt andet på grund af manglende tiltro til sundhedsvæsenet eller manglende viden om, hvornår de skal søge hjælp.

FN har sat svangerskabsrelateret dødelighed som sit bæredygtighedsmål nummer tre og ønsker at reducere tallet til 70 per 100.000 levendefødte børn globalt set.

* 100.000-150.000 mennesker dør hvert år af slangebid.

De mange mennesker må lade livet på grund af manglende viden, adgang til professionel lægehjælp samt en modgift, der både er dyr og (alt for ofte) ikkeeksisterende.

WHO anslår, at cirka 100.000 mennesker dør årligt, mens den danske forsker på området Andreas Laustsen sætter det til 150.000.

* 70 millioner mennesker smittet med hepatitis C.

Hepatitis C er et virus, der angriber leveren, og kan føre til leversvigt og død, hvis sygdommen ikke bliver behandlet.

WHO anser hepatitis for at være en af de største helbredsudfordringer på verdensplan.

Sygdommen er udbredt over hele verden, men især Central- og Østasien og det nordlige Afrika er hårdt ramt. Sygdommen smitter via blodet.

* Sundhedssystemet i lande ramt af ebola virker ikke.

I dag døjer de hårdest ramte lande - Liberia, Sierra Leone og Guinea - med en sundhedspleje, der nærmest er kollapset i kølvandet på ebolaepidemien.

Ebolavirus brød ud i Guinea i Vestafrika i marts 2014 og spredte sig hurtigt til Sierra Leone, Liberia, Nigeria, Senegal og Congo. I alt fik 26.646 personer ebola, og 11.323 døde (tal fra 2016) i Liberia, Sierra Leone og Guinea.

* Konflikten i Den Centralafrikanske Republik.

Den Centralafrikanske Republik (CAR) har i årevis været ude i en humanitær krise, men nu bliver den forværret af, at der igen er udbrudt kampe i landet.

Cirka halvdelen af landets befolkning er i dag afhængig af nødhjælp, mens hver femte er på flugt eller internt fordrevet.

Ifølge de seneste FN-tal (31. juli 2017) er 481.577 personer flygtet ud af landet, og 600.000 er internt fordrevet.

Kilde: Læger uden Grænser.

/ritzau/