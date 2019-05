FAKTA: Her er de sidste debatter om EU-topposten

Der er stadig mulighed for at se spidskandidaterne an. Margrethe Vestager deltager i den sidste store debat.

Spidskandidaterne stiller op til en håndfuld tv-transmitterede debatter, hvor de får mulighed for at fremlægge og forsvare deres idéer om alt fra klimaindsatsen til den voksende EU-skepsis i medlemslandene.

Alle debatterne kan streames på YouTube.

* 7. maj mødes tyske Manfred Weber fra konservative EPP og hollænderen Frans Timmermans fra den socialdemokratiske gruppe - de to største EU-grupper - på den tyske kanal Das Erste.

* De to mødes igen 13. maj - igen på tysk tv. Weber og Timmermans er umiddelbart forhåndsfavoritter.

* 15. maj bliver den sidste store debatrunde afholdt inden valget. Her deltager Margrethe Vestager for den liberale gruppe Alde. Hun er Aldes mest populære kandidat.

Kilder: Europe Elects, Politico og Marlene Wind.

/ritzau/