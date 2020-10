FAKTA: Her er der også valg på tirsdag

* Ud over at stemme på deres foretrukne præsident skal de amerikanske vælgere sætte kryds til en række andre valg på tirsdag.

* Alle 435 medlemmer af Repræsentanternes Hus, det ene kammer i USA's parlament, er på valg. En valgperiode i Huset varer kun to år.

* Demokraterne har lige nu 232 sæder og står ifølge meningsmålinger til at beholde flertallet.

* I Senatet, overhuset i Washington, er 35 af de 100 medlemmer på valg. En valgperiode varer seks år.

* Senatet er særligt vigtigt, da det godkender eller forkaster præsidentens kandidater til fremtrædende poster - for eksempel højesteretsdommere.

* Lige nu har Republikanerne flertal med 53 pladser i Senatet, men der er dødt løb i mange af tirsdagens dueller, så udfaldet er meget svært at spå om.

* Desuden er der valg til guvernørposten i 11 delstater og lokalvalg i 44 delstater.

* Endelig er der en lang række særlige folkeafstemninger på delstatsniveau. For eksempel skal vælgerne i Mississippi stemme om et nyt flag, og indbyggerne i Puerto Rico skal indikere, om de gerne vil have, at deres territorium bliver en delstat.

Kilder: Repræsentanternes Hus, Senatet, BBC.

/ritzau/