FAKTA: Her er fem udfordringer for Pakistan efter valget

Onsdag stemmer pakistanerne ved et højspændt valg, men udfordringerne efter valget er mindst lige så store.

Onsdag går pakistanerne til parlamentsvalg.

Få her et overblik over nogle af de udfordringer, der venter landet efter valget:

* Ekstremisme: Sikkerheden er blevet bedre i Pakistan over de senere år. Analytikere peger dog på, at man endnu ikke har løst problemet med militante ekstremister.

* Økonomi: Regeringen skal rette op på den økonomiske situation i landet, som blandt andet er påvirket negativt af højere oliepriser.

* Befolkningstilvækst: Befolkningen i Pakistan er femdoblet siden 1960 og har rundet 207 millioner mennesker. Analytikere påpeger, at landet kan løbe tør for vitale ressourcer, heriblandt drikkevand, hvis ikke der bliver gjort noget ved udviklingen.

* Vandmangel: Ifølge eksperter er Pakistan på randen af en miljømæssig katastrofe. Ifølge estimater vil vandmængden være på et særdeles kritisk niveau allerede i 2025.

* Militære forhold: Militæret i Pakistan er længe blevet set som en hindring for demokratisk udvikling, fordi det søger indflydelse og magt, selv når folket har talt.

Kilde: AFP.

/ritzau/